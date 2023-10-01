الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي عبر موقع وزارة الصحة

وفر موقع وزارة الصحة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي للراغبين في الحصول على البطاقة التي تثبت إعاقاتها وتتيح لهم الكثير من الخدمات، ويستطيع الراغبون في إثبات إعاقتهم للحصول على البطاقة اتباع الخطوات التي يتم عرضها في التقرير التالي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم من خلال زيارة الموقع الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، أو اضغط على الرابط التالي مباشرة من هنا.

ثم اكتب الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ثم اضغط على بحث فتظهر نتيجة الاستعلام.

حجز الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

ويعد الكشف الطبي خطوة هامة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ويخضع الراغب له للتأكد من إعاقته، ويستطيع الراغبون في الحصول على حجز كشف طبي من هنا عبر اتباع الخطوات التالية

كتابة البيانات الأساسية «الرقم القومي – الاسم رباعي- تايرخ الميلاد – السكن – العنوان – الوظيفة والتليفون ونوع الإعاقة»، مع العلم أن الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مسئول مسئوليه قانونيه عن جميع البيانات المسجلة ويجب طباعة استمارة التعليمات.

وأوضح موقف وزارة الصحة بعض الخطوات للحصول على طلب بطاقة الخدمات المتكاملة ، فيجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي، ويجب تجهيز الأبحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنة وإعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي

وبعد الكشف الطبى على الراغب في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يتم مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل، ثم يتم إعادة عرضه فيجب الذهاب إلى اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم وهي اللجنة التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

وبعد انتهاء جميع الخطوات السابقة يتم تحويل الطلب للتضامن بجميع التقارير الطبية الخاصة بكم إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات