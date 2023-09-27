الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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مصر

لينك مباشر| رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي بالرقم القومي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

تصدر رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمرحلة الثالثة 2023 قائمة بحث الكثير من المواطنين المتقدمين بطلبات استخراج البطاقة الذكية لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، للاستفادة من الامتيازات والحقوق التي تمنحها الدولة لحامليه.

مزايات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2023

وعددت وزارة التضامن الاجتماعي مزايا استخراج كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، التي كفلها القانون والدستور لحامليه، مثل الحصول على خصومات فورية عند ركوب وسائل النقل والمواصلات، والتمتع بفرص التعيين ضمن نسبة الـ5% من عدد العاملين.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لحاملي كارت الخدمات المتكاملة الجمع بين معاشين الإعفاء من الضرائب، الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية ودخول كافة المتاحف والمناطق الأثرية بالمجان، والسيارات المستعملة المستوردة من الخارج، والحصول على سكن حكومي مناسب، والدمج في المدارس والجامعات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية،والتمتع بالكشف المجاني في المستشفيات.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط موقع "التضامن الاجتماعى" للاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 

في السياق ذاته، فعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقعًا إلكترونيًا لاستخراج والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة للتيسير على المواطنين المستهدفين بالتمتع بحقوق ذوي الإعاقة.

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • أولا : الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • ثانيا : كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.
  • ثالثا : الضغط على كلمة " بحث"
  • رابعا : فى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات
  • خامسا : وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة
  • سادسا : وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وبعد حجز وإجراء الكشف الطبي، يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  1. الدخول على الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  2. كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما.
  3. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
  4. ظهور نتيجة الكشف الطبى للمستفيد حال إعلانها .

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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