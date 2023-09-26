الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة الصحة لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز موعد الكشف الطبي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من الأليات التي اعتمدت عليها الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وفق الشروط التي حددتها وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موقع وزارة الصحة لـ تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة الصحة لـ تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

يوفر موقع وزارة الصحة للمعاقين تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول عبر موقع وزارة الصحة بالضغط على الرابط التالي من هنا.
  • انقر على "خدمات لذوي الإعاقة".
  • انقر على "بطاقة الخدمات المتكاملة".
  • انقر على "تسجيل طلب جديد".
  • أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي والاسم والعنوان والحالة الاجتماعية والحالة الصحية.
  • قم بتحميل المستندات المطلوبة، بما في ذلك شهادة الميلاد والتقارير الطبية.
  • انقر على "إرسال الطلب".
  • بعد إرسال الطلب، سيتم مراجعة بياناتك من قبل لجنة طبية متخصصة في حالة الموافقة، سيتم تحديد موعد لك لإجراء الكشف الطبي.

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خطوات حجز موعد الكشف الطبي للمعاقين

اضغط على موقع وزارة الصحة من الرابط السابق، انقر على "خدمات لذوي الإعاقة"، انقر على "بطاقة الخدمات المتكاملة"، انقر على "حجز موعد الكشف الطبي"، أدخل رقم الطلب الخاص بك، اختر نوع الإعاقة، اختر المحافظة التي تقيم فيها، انقر على "حجز موعد".

حددت وزارة الصحة المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي شهادة الميلاد، تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي أو خاص، صورة شخصية.

وبالنسبة للأوراق التي ستحتاجها عند الكشف الطبي نسخة من الطلب المرسل عبر الإنترنت، صورة شخصية.

وبعد مراجعة طلبك، سيتم تحديد موعد لك لإجراء الكشف الطبي في أحد مراكز الكشف الطبي التابعة لوزارة الصحة. يمكنك حجز موعد الكشف الطبي من خلال موقع وزارة الصحة أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لوزارة الصحة على الرقم 1920.

بعد اجتياز الكشف الطبي، سيتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لك. يمكنك استلام بطاقة الخدمات المتكاملة من مركز الكشف الطبي الذي أجريت فيه الكشف الطبي.

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وأبرز مميزاتها

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