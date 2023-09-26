الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وأبرز مميزاتها

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثالثة من خدمات البطاقات المتكاملة  لذلك تصدر رابط بالخطوات كيفية الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة عملية البحث على محرك البحث "جوجل" منذ انطلاق منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف إلى منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وترصد الدستور كافة التفاصيل الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، وذلك بعد أن قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفيرعدد من  مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات كي تصل لكافة القري والنجوع بهدف سرعة مشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتضمن خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط  خاص  يمكن بالمواطنين الدخول علية للاستعلام من خلال الرقم القومي كذلك المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:-
• لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
• ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية لوزارة الصحة، 
• اختر «حجز موعد الكشف الطبي» لتحديد موعد ومكان إجراء الكشف الطبي
• كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.
• عقب إجراء الكشف الطبي وتحديد نوع الإعاقة، 
• يتم اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة.
• تحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعد لإجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة.
• فى نهاية الخطوات  تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات
• تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي
• وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة
• وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة بجامعة سوهاج.. الثلاثاء

موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

أهم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

• التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق.
• الكشف المجاني في المستشفيات.
• الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.
• مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
• الجمع بين معاشين.
• الدمج في المدارس والجامعات.
• الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية.
• الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.
• التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.
• الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات.
• الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب.

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