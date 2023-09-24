تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة بجامعة سوهاج.. الثلاثاء

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم تسجيل واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، بمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك من خلال لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري.

توجيهات رئاسية بتذليل جميع الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد النعماني، أن ذلك يأتي تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتذليل جميع الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المتكاملة بسهولة، كما سيتم أيضاً من خلال اللجنة إعادة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة القديمة، لمعاش تكافل وكرامة، ومعاش ذوي الإعاقة.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، أن هذه الخدمة ليست فقط لطلاب جامعة سوهاج وإنما لجميع من يرغب من المجتمع السوهاجي (جميع المراكز والقرى والنجوع) دون التقيد بسن أو تعليم، مؤكدا ضرورة إحضار تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاثة الماضية بدءاً من شهر مارس ٢٠١٩م وحتى تاريخه من إحدى المستشفيات الحكومية، و٢ صورة بطاقة شخصية أو شهادة الميلاد للصغار، و٢ صورة بطاقة ولي الأمر، و٣ صور شخصية.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، أنه في حالة عدم وجود التقرير الطبي ستقوم اللجنة بتحويل الشخص إلى المكان المناسب بخطاب رسمي لعمل تقرير طبي له، مشيرة إلى أن الحملة مكلفة بإنهاء إجراءات البطاقات وسيتم التسجيل مجانا ودون أي رسوم.

فيما توجهت قافلة كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج المجانية لقرية عنيبس بمركز جهينه، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية التي تطلقها الكلية لقري ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية، والتي لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي. وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي.وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية، إلى أنه خلال القافلة ناظر الأطباء الحالات المرضية وعددهم (٤٠٥) حالة في العيادات وتم صرف العلاج لها بالمجان كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وذكر الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة عدد ١٢ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالب من الفرقة الرابعة والخامسة، مضيفاً أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.