تعديلات بالهيكل التنظيمي لكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قراراً تنفيذياً رقم 1928 لسنة 2023 بشأن إجراء بعض التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي لكلية التربية الرياضية، بناءً على قرار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2023، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية نحو الإصلاح الإداري وتحقيق أهدافها نحو التنمية المستدامة، والارتقاء بالمستوى التنظيمي للجامعة واستكمال تطوير منظومة الموارد البشرية.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج / قسم التعليم (كلية التربية الرياضية)، من بينها استحداث ٣ وظائف بمجموعة الوظائف التخصصية وهم (مدير إدارة الملاعب والمنشآت الرياضية – مدير إدارة العلاقات الثقافية – مدير إدارة عمليات الموارد البشرية)، إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية إلى المستوى الوظيفى العالى (مدير عام).

إعادة تقييم بعض وظائف التقسيمات التنظيمية بجامعة سوهاج

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن التعديل شمل أيضاً إعادة تقييم بعض وظائف التقسيمات التنظيمية ورفع مستواها مثل (مدير إدارة رعاية الطلاب – مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث – مدير إدارة مكتب العميد - مدير إدارة أمانة مجلس الكلية – مدير إدارة مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب – مدير إدارة مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية- مدير إدارة مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – مدير إدارة شئون التعليم - مدير إدارة الخريجين – مدير إدارة المكتبة – مدير إدارة الشئون المالية – مدير إدارة الشئون الإدارية).

وأكدت أماني المصري، مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، إن هذا القرار جاء استكمالا لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تعديل هيكل كلية العلوم، واستحداث هيكل كلا من كلية التربية النوعية وكلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى (مستوى إدارة عامة)، مشيرة إلى أنه جاري حالياً دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.