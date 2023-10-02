الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الكشف الطبى
الكشف الطبى

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة والتمكن من حجز وشراء سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، قائمة بحث الكثير من المواطنين على محرك "جوجل" في مصر خلال الفترة الماضية.

الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

ويسعى كثير من المواطنين ذوي الإعاقة في مصر لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للتتمكن من الاستفادة التي يكفلها القانون 10 لعام 2018 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم الإعاقة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي عبر موقع وزارة الصحة

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

موقع وزارة الصحة لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة وحجز موعد الكشف الطبي

ويمنح استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة الأحقية في الاستفادة من الخدمات والتسهيلات الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة، على رأسها شراء سيارات مستعملة من الخارج مجهزة للمعاقين ومعفاة من الجمارك والرسوم، والحصول على فرصة للتعيين في المصالح الحكومية والخاصة ضمن نسبة 5%.

كما تُمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حامليه، من الكشف الطبى المجاني في المستشفيات الحكومية، ودخول المتاحف والمناطق الأثرية، والدمج فى التعليم بالجامعات والمدارس.

الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

فعلت وزارة التضامن الإجتماعى خدمة الاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: 

  • تسجيل الدخول على الموقع الإلكترونى الرسمى من هنا.
  • كتابة البيانات المطلوبة.
  • الضغط على كلمة بحث.
  • ستظهر نتيجة الإستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • عند قبول الطلب يتم الضغط على أيقونة الحجز.
  • التوجه إلى مكتب التأهيل التابع له المستفيد أو المستعلم عن الكارت.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج البطاقة

في السياق ذاته، فعلت وزارة الصحة والسكان، رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية": 

1- الدخول على الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة من هنا .

2- كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقمًا بدكة للحصول على كارت الخدمات.

3- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

4- ظهور نتيجة الكشف الطبى للمستفيد حال إعلانها.

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