الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة من الآليات التي اعتمدتها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من ذوي الهمم وفق بعض الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها الخضوع للكشف الطبي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة. 

 

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

 

يستطيع ذوي الهمم تحديد موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال زيارة الموقع الرسمي  لوزارة الصحة بالضغط على الرابط التالي: 

https://rdis.moss.gov.eg/

اضغط على زر "الاستعلام".

ادخل رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك صفحة بها حالة طلبك، والتي يمكن أن تكون واحدة من الحالات التالية:

 

 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وأبرز مميزاتها

لينك مباشر| رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي بالرقم القومي

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الفئات التالية من الأشخاص ذوي الإعاقة مؤهلة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

 

الإعاقات البصرية: مثل فقدان البصر أو ضعف البصر.

الإعاقات السمعية: مثل فقدان السمع أو ضعف السمع.

الإعاقات الحركية: مثل الشلل أو الإعاقة الشديدة.

الإعاقات الذهنية: مثل التخلف العقلي أو الإعاقة الذهنية الشديدة.

اضطرابات طيف التوحد: مثل صعوبات التواصل والتفاعل الاجتماعي.

الإعاقات المتعددة: مثل وجود أكثر من نوع من الإعاقة في نفس الشخص.

قصار القامة: وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم.

يتم تحديد درجة الإعاقة لكل شخص من قبل لجنة طبية مختصة، وفقًا لمعايير محددة. وتتراوح درجات الإعاقة من 1 إلى 100%، حيث يحصل الشخص على بطاقة الخدمات المتكاملة إذا كانت درجة إعاقته 40% أو أكثر.

وتمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عددًا من المزايا الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، الحصول على فرص العمل والتوظيف، الحصول على وسائل النقل والمواصلات العامة، الحصول على المساعدة والدعم من الدولة.

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وحدات التأهيل التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية.

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خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة موعد الكشف الطبي ذوي الهمم حياة كريمه وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة

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