خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

نقدم لكم لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل».

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والأوراق المطلوبة والمميزات الحصول علي البطاقة.

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

وفي هذا الصدد، نوضح لكم خطوات ولينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.

الخطوة الثانية: اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة.

الخطوة الثالثة: ادخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

الخطوة الرابعة: الضغط علي أيقونة «بحث».

الخطوة الخامسة: يظهر امامك حالة الطلب سواء القبول أو الرفض.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا السياق، نعرض لكم الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وهي كما يلي:

1- صورة من البطاقة الشخصية والأصل.

2- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

3- الأطفال تقديم صورة من شهادة الميلاد والأصل والحضور ولي الأمر.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- تقديم عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم 2023

وفي سياق متصل، نقدم لكم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم 2023، وهي كالآتي:

الميزة الأولي: تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

الميزة الثانية: التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%؜.

الميزة الثالثة: الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.

الميزة الرابعة: الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات.

الميزة الخامسة: الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

الميزة السادسة: الحصول على سكن حكومي مناسب بدون مقابل.

الميزة السابعة: الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حاملي الكارت.

الميزة الثامنة: إمكانية الجمع بين معاشين.