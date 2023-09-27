تسجيل 300 بطاقة للحصول على الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة ساهم في تسجيل 300 بطاقة للحصول علي الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، وذلك بالتعاون مع لجنة مشتركة من الهلال الأحمر المصري وإدارة التأهيل الاجتماعي لذوي الاعاقة بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وقال النعماني إنه طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص الجامعة على توفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم اللازم لهم، موضحاً أن هناك عددًا من المميزات لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ومنها إنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، وكذلك التعيين لنسبة 5%؜ من عدد العاملين، إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، الحصول على سكن حكومي مناسب، والتخفيض علي وسائل النقل والمواصلات، والكشف المجاني في المستشفيات، وخصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع مدير المركز ان التسجيل لم يقتصر فقط لمنسوبي الجامعة بل شمل ايضاً المجتمع السوهاجي ككل ومن كافة الأعمار، مضيفاً أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت ألوان معينة فى طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لمستحقيها، حيث يشير كل لون لنسبة الإعاقة ودرجتها، فخصصت اللون الأزرق للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، واللون الأخضر للإعاقات المتوسطة، واللون الأورجواني (البنفسجي) للإعاقات البسيطة، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تحويل مايقرب من 300 شخص من ذوي الاعاقة إلى المستشفى الجامعي، وغير الحاملين معهم تقرير طبي لعمل التقرير، وذلك من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والتوحد ومتلازمة داون وغيرها.

وأضافت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، أن الإجراءات المطلوبة هي إجراء الكشف الطبي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته، تقديم تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، القوات المسلحة، الشرطة، المستشفيات الجامعية والتعليمية، المستشفيات الخاصة، الجمعيات الأهلية، أو غيرها، على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية (الشلل الدماغي - الشلل الرباعي - الشلل النصفي الطولي أو السفلي - شلل الأطفال الشديد - الإعاقات المتعددة - البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم) - كف البصر - فقد السمع التام - الحالات المتقدمة من ضمور العضلات - الإعاقات الذهنية الشديدة - ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) - اضطراب طيف التوحد).