الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بطاقتك حقوقك".. استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدات بالمجان في المنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، عن التعاون مع المجلس القومي للمرأة استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدات بالمجان بمركز شباب الحلواصي، ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، ومتابعة حسن بدر، وكيل المديرية للشباب، والدكتور ماجد فاروق الأبيض مدير عام إدارة أشمون.

ونظمت المديرية فعاليات قافلة سجل مدني لتصوير السيدات من أهل قرية الحلواصي وذلك خدمة مجتمعية مقدمة من مركز الشباب لأهالي القرية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

تكثيف المتابعات على مراكز الشباب

واستقبل الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، لجنة وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية لمتابعة أعمال مركز التنمية الشبابية بقويسنا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة وتعليمات اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بالوزارة، بتكثيف المتابعات على مراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية والجمعيات العمومية بالمحافظات. 

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