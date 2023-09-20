الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد من "فاو" يزور جامعة المنوفية.. ويعقد ندوات توعوية للطلاب

مؤتمر لمنظمة الفاو
مؤتمر لمنظمة الفاو بجامعة المنوفية

استضافت جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة وإشراف وحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ، عميد كلية الزراعة، وفدا من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وذلك بهدف تقديم الدعم والتوعية لطلاب الجامعة.

نائب رئيس جامعة المنوفية عن زيارة منظمة الفاو لجامعة المنوفيه تساعد على دعم التعاون على تنمية المشروعات التنموية والذكية 

 

أعرب  نائب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجد أعضاء وفد منظمة الفاو وعلي رأسهم الأستاذة راوية الدابي مسؤل العلاقات العامة للمنظمة نائبة عن رئيس منظمة الفاو "FAO" مشيراً إلى أهمية دعم أواصر التعاون والعمل علي تنميةلي المشروعات الذكية والتنموية من أجل خلق جيل قادر على مواكبة التطور العالمي والبحث العلمي في ريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل الزراعي عن طريق إقامة برامج متنوعة خاصة بالزراعة.

 

ندوة منظمة الفاو بجامعة المنوفية مناقشة ملف الزراعه باعتباره مصد الأمن الغذائي الاساسي

 

بالإضافة إلي  إقامة برامج متنوعة متكاملة لشرح اساسيات البحث العلمي ومسابقات خاصة بالبحث العلمي تساعد الطلاب لتحويل أفكارهم ومشاريعهم لشركات ناشئة تدعم الإقتصاد الوطني والعالمي وتحقق رؤية مصر 2030.
 تناولت الندوة الحديث حول أهمية الزراعة باعتبارها هي مصدر الأمن الغذائي واساسنا ووقودنا حيث يبني علي الزراعة الإنتاج الحيواني والصناعي موجهة الطلاب علي أهمية أن يكون لديهم مهارات حياتية يمكنهم من خلالها تنظيم أفكارهم لإنجاز مشاريع تنموية واقتصادية.

 

حضر الندوة الدكتور خالد قنبير وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب وحاضر فيها الاستاذة راوية الدابي نيابة عن رئيس منظمة الفاو والدكتور وائل عمران رئيس قسم الأراضي بكلية الزراعة كما شارك في الحضور لفيف من أعضاء منظمة الفاو وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلاب وطالبات الجامعة.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية منظمة الغذاء العالميه منظمة الأغذية العالمية الفاو مؤتمر مشترك بجامعة المنوفية

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