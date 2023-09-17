محافظ المنوفية يتابع سير العمل بمستشفى شنتنا الحجر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمستشفى حميات شنتنا الحجر ببركة السبع عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي، رافقه الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

محافظ المنوفية يتفقد غرف قسم الاستقبال والعيادات الخارجية بمستشفى شنتنا الحجر

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية وغرف سحب العينات والأشعة والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مديرة المستشفى عن الخدمات المقدمة للمريض منذ وصوله لقسم الاستقبال وحتى تماثله للشفاء، فيما استفسر المحافظ عن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

ووجه بحصر كل الاحتياجات اللازمة لتلبيتها، كما وجه المحافظ مديرة المستشفى بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة وتأدية الخدمات الطبية علي الوجه الأمثل، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على كل المستشفيات والوحدات الصحية لتذليل كل العقبات والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم علي العاملين بالمستشفى لتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.

وخلال تفقده أقسام المستشفى، أشار محافظ المنوفية إلى أن مستشفى شنتنا الحجر يعد بمثابة مركز طبي متميز ورائد في تقديم الخدمات الصحية والعمل على تطوير الأداء الطبي والخدمي، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم اللازم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الطبي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

تطوير المستشفى ضمن خطة وزارة الصحة



وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى حميات شنتنا الحجر قد شهد تطويرا شاملا ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المنشآت الطبية، حيث تم إنشاء قسم لمناظير الجهاز الهضمي وتوفير جهاز المنظار العلوى والقولوني وتجهيز جناح لبنك الدم لخدمة مرضي الغسيل الكلوي، ويضم المستشفى 8 عيادات خارجية و58 من الأسرة موزعة على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والقسم الداخلي والغسيل الكلوي، كما يوجد بالمستشفى معمل كيمياء ومعمل ميكروبيولوجي ومعمل باراسيتولوجي وتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن المستشفى يعمل على تقديم الخدمات الطبية لعدد 500 ألف نسمة.