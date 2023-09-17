الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بفحص شكوى مواطن من ذوى الهمم

محافظ المنوفية بلقاء
محافظ المنوفية بلقاء المواطنين

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددا من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

بدأ المحافظ لقاءه بصرف كرسي متحرك ومساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد (2) حالة إنسانية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير "حياة كريمة" لهم.

محافظ المنوفية يوجه بفحص شكوى مواطن من ذوى الهمم 

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى معلم من ذوي الهمم بناحية قرية ميت الموز بشبين الكوم يتضرر من قرار نقله إلى قرية ميت مسعود، ووجَّه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم تجاه شكواه مع مراعاة ظروفه الصحية والاجتماعية الخاصة.

كما كلَّف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، باتخاذ اللازم تجاه طلب موظفة تلتمس نقلها بجوار محل سكنها مراعاة لظروفها الصحية، حيث إنها تعاني من سرطان الثدي، وفي مرحلة استكمال العلاج، والعرض عليه مراعاة لظروفها الصحية.

كما أحال المحافظ طلب عدد من أهالي قرية الروضة ببركة السبع يلتمسون عمل مهدئات سرعة على الطريق السريع "مصر - إسكندرية" الزراعي المار بقرية الروضة إلى رئيس الإدارة المركزية بهيئة الطرق والكبارى للدراسة واتخاذ اللازم حفاظا على سلامة المواطنين.

وكلَّف المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بحل شكوى عدد من سكان أحد الأبراج السكنية بشبين الكوم يلتمسون إغلاق الجزء الخاص بمرور الدراجات النارية بكوبري المشاة الجديد، نظرًا للكثافات العالية للدراجات النارية بتلك المنطقة وما يمثله من خطر داهم على أرواح المواطنين، والعرض عليه.

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة الاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين، موجهًا بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية اللقاء اليومى للمواطني صرف كراسي متحركة لذوي الهمم مساعدات مالية وعينية للأولى بالرعاية

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