السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية": ختام فعاليات حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لـ70161 سيدة

جانب من حملة حقك
جانب من حملة حقك تنظمي

اختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة المنوفية، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة الطبية لـ(70161) منتفعة على مستوى المحافظة، هذا بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال. 

ويتم ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

حملة حقك تنظمي استهدفت تنظيم الأسرة المصرية 

وكانت الحملة قد استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، خلال 10 أيام، بمعدل 5 أيام لكل مرحلة شملت كل مرحلة خمس إدارات خلال الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر 2023، الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2023م.

حملة تنظمي استهدفت القرى والنجوع والمناطق العشوائية 

جدير بالذكر أن حملة "حقك تنظمي" شملت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعومة بخدمة الأخصائي، ومن خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعيادات المتنقلة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع السيدات بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بجانب تنفيذ ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

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