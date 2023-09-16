جامعة المنوفية تحصد مراكز متقدمة بأسبوع شباب الجامعات الـ13

أحرزت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، مراكز متقدمة في مسابقات وفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الـ13، والذي استضافته جامعة حلوان خلال الفترة من 7 حتى 14 سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن طلاب الجامعة مثَّلوا الجامعة بشكل مشرف وحققوا نتائج متقدمة، موضحًا أن منتخبات الجامعة شاركت بفعالية في الأنشطة "الرياضية - الجوالة والخدمة العامة - الاجتماعية - الثقافيه - والفنية - العلمية والتكنولوجية".

جامعة المنوفية تحقق المراكز الأولى في كثير من المجالات

وأعلن الدكتور أحمد القاصد، أن الجامعة حققت المركز الأول في مسابقات الجوالة والخدمة العامة وهي: "مجال التطبيقات العلمية والبيئية ومجال الفنون والآداب ومجال الاقتصاد والمواطنة، ومجال التطلع للقيادة، والتقاليد والفنون الكشفية، ومهارات الحياة، والكرنفال، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والتقاليد والفنون الكشفية، والقيم والاتجاهات الكشفية، والصحة والرياضة".

كما حققت الجامعة المستوى الثالث بمجال الدين للحياة، حيث حقق هذه المستويات الطلاب: انطون عماد نزيه، أحمد خالد الجندي، أحمد علي عبدالحليم، عبدالمنعم حامد عبدالمنعم، زياد عماد طاحون، مروان محمد شلبي، محمد علي الشبيني، عمار ياسر محمد، منى محمد إبراهيم، صفاء أحمد إبراهيم، إيمان عزمي محمد، آية محمد الأمين، مارسيل صبري متري، منار حماده سعيد.

وفي النشاط الرياضي، حقق الطالب محمد فتحي عبدالفتاح، المستوى الأول كأفضل حارس مرمى، والنشاط الاجتماعي، حقق الطالب محمد رزق بلعه المركز الثالث بمسابقة الشطرنج (فردي).

أما النشاط الثقافي، حققت الطالبة إيمان عبدالمرضي إبراهيم، المركز الثاني بمسابقة حفظ وتجويد القران الكريم، وفي النشاط الفني حققت الطالبة تقى حسن فرحات المركز الأول في مجال الرسم غير متخصص، كما حقق الطالب رياض نصر السيد المركز الثالث في مجال النحت المتخصص.

وحصلت الطالبة دعاء صبري عبدالسميع، على المركز الثالث في مجال الجرافيك المتخصص، بينما حصلت الطالبة آيات صبحي أحمد، المركز الثالث في مجال الجرافيك غير متخصص، كما تقدمت الجامعة في النشاط العلمي والتكنولوجي حيث حقق الطلاب: أمنية سعد عبدالفتاح، نورهان السيد نيازي، أحمد سامي عبدالقوي، المركز الأول بدوري المعلومات.

وشهد إعلان النتائج تكريم الدكتور وليد حسين طلعت، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة ضمن أفضل مديري إدارات الأنشطة بالأسبوع.

جامعة المنوفية ضمن 40 جامعة

وشاركت الجامعة بفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الـ١٣ بجامعة حلوان ضمن ٤٠ جامعة مصرية بوفد مكون من ١٥٨ طالبًا ومشرف، وكانت بعثة الجامعة برئاسة الدكتور نعيم محمد فوزي سلامة، عميد كلية التربية الرياضية وإشراف الدكتور محمد جميل شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأشرف على الأنشطة مديري الإدارات المختصة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي، الدكتور وليد طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، محمد خطاب مدير ادارة النشاط الإجتماعي، أيمن عبدالقوى، مدير إدارة النشاط الثقافي، مرفت عرفة، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، والدكتور فتح الله الشوري، بالإضافة إلى مشرفي ومدربي الأنشطة.