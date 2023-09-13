رئيس جامعة المنوفية: الخطة الاستراتيجية للجامعة تستهدف ربط التعليم بالتنمية المستدامة

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، بمشاركة وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة، والدكتور محمد الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ومدير عام شئون التعليم.

واستهل القاصد، الاجتماع بتهنئة الأمة الإسلامية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول المولد النبوي الشريف.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة السابق على ما بذلته من جهد خلال فترة عملها، كما قدَّم القاصد التهنئة للدكتورة ناهد غنيم، بمناسبة تعينها عميدًا لكلية التربية.

خطة شئون التعليم بالجامعة

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن الخطة الاستراتيجية لشئون التعليم بالجامعة، تأتي متوافقًة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وتستهدف ربط التعليم بالتنمية المستدامة، والاقتصاد القومي، والتوسع في الأنشطة الإبداعية، وريادة الأعمال باعتبارها من المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع.

ووجه القاصد، بضرورة الانتهاء من وضع الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد ووضع آليات العمل بالأقسام وتوزيع الساعات المعتمدة وإعلانها قبل بداية الدراسة والتأكد من الانتهاء من أعمال صيانة المنشآت الجامعية والأجهزة التعليمية بالمدرجات والمعامل.

وشدد القاصد، على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة العدوى بوحدات الجامعة والمدرجات حفاظًا على سلامة الطلاب.

إعداد الأقسام بالكليات

كما أكد القاصد علي ضرورة التعاون والتكامل بين كليات الجامعة ومنسقي البرامج التعليمية بالجامعة الأهلية، وضرورة إعداد الأقسام بالكليات لبرامج مميزة وفقا لمتطلبات سوق العمل لإضافتها إلى البرامج التي تدرس بجامعة المنوفية الأهلية وبدأت فيها الدراسة هذا العام، مشيرًا إلى أن برامج الجامعة الأهلية، والتي بلغت 12 برنامجًا شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجلسة قامت بالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، كما ناقشت العديد من الموضوعات التي تم من خلالها التعرف على احتياجات مختلف الكليات خلال الفترة المقبلة وخاصة الدورات التدريبية التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة التعاون مع كليات التربية بالجامعة لإعداد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.