الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المنوفية" تواصل شفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

أعمال شفط مياه الأمطار
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال كسح تجمعات المياة وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.

سحب تراكمات المياه من المناطق الحيوية بالمنوفية 

وأضاف صالح أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

كما أعلن عن أن الشركة تقوم بتلقي أي بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو محمول. 

وكانت قد شهدت محافظة المنوفية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالتزامن مع تأثير العاصفة دانيال، منذ الأمس وتستمر حتى الغد الأربعاء، على العديد من المحافظات.

وتأثرت محافظة المنوفية صباح اليوم، بالعاصفة دانيال، حيث شهدت العديد من المراكز تساقط للأمطار مثل الباجور والشهداء وشبين الكوم والسادات وتلا، ومن المتوقع استمرار موجة الطقس الغير مستقر على مدار اليوم.

أجواء خريفية وشتوية على أنحاء المنوفية 

وظهرت أجواء خريفية على محافظة المنوفية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واختفت الشمس وسط غيوم السماء، بالتزامن مع تأثير العاصفة دانيال التي تشهدها جمهورية مصر العربية منذ الأمس و تأثرت بها المدن الساحلية و بدأت بالوصول إلى القاهرة الكبرى ومحافظات وسط الدلتا.

أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
Screenshot_20230912_161604_com.whatsapp
Screenshot_20230912_161604_com.whatsapp
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية
محافظ المنوفية العاصفة دنيال شفط المياه بشوارع المنوفية محافظة المنوفية إستمرار رفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ بالغربية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع تشطيبات مجمع مواقف أشمون النموذجى

محافظ المنوفية: غلق 7 مخابز بلدية لمخالفتها الاشتراطات واللوائح

محافظ المنوفية يتابع الخطة الاستثمارية الجديدة بالشهداء وبركة السبع

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

"موديست" يوجه رسالة لجماهير الأهلى

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

"الداخلية" تكشف تفاصيل إنهاء حياة فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

أبناء مطروح يجهزون وحدات سكنية وأكفانًا لدعم متضررى إعصار "دانيال" بليبيا

العاملون بمحكمة جنوب دمنهور ينظمون ممرا شرفيا للمستشار مينا مدحت محروس لوقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟