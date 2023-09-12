"المنوفية" تواصل شفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال كسح تجمعات المياة وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.

سحب تراكمات المياه من المناطق الحيوية بالمنوفية

وأضاف صالح أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

كما أعلن عن أن الشركة تقوم بتلقي أي بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو محمول.

وكانت قد شهدت محافظة المنوفية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالتزامن مع تأثير العاصفة دانيال، منذ الأمس وتستمر حتى الغد الأربعاء، على العديد من المحافظات.

وتأثرت محافظة المنوفية صباح اليوم، بالعاصفة دانيال، حيث شهدت العديد من المراكز تساقط للأمطار مثل الباجور والشهداء وشبين الكوم والسادات وتلا، ومن المتوقع استمرار موجة الطقس الغير مستقر على مدار اليوم.

أجواء خريفية وشتوية على أنحاء المنوفية

وظهرت أجواء خريفية على محافظة المنوفية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واختفت الشمس وسط غيوم السماء، بالتزامن مع تأثير العاصفة دانيال التي تشهدها جمهورية مصر العربية منذ الأمس و تأثرت بها المدن الساحلية و بدأت بالوصول إلى القاهرة الكبرى ومحافظات وسط الدلتا.

أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

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أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية