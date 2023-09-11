الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع الخطة الاستثمارية الجديدة بالشهداء وبركة السبع

أعمال التطوير بالمنوفية
أعمال التطوير بالمنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يتابع توصيل خطوط الفايبر 

 

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء في متابعة أعمال تبطين ترعة السمسمية وتوصيل خطوط الفايبر لخدمة الإنترنت بشارع المعهد الديني بقرية دراجيل بالشهداء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، كما تم متابعة أعمال الرصف بقطاع الطرق بالخطة الاستثمارية الجديدة بنطاق مدينة الشهداء من قطع الفرمة بشارعى أحمد غانم والتلوانى، وكذا إزالة الإشغالات والأرصفة الجانبية المتهالكة بمدخل قرية دنشواى بطريق 88 الشهداء /دناصور  تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

متابعة أعمال قطع الفرمه بطريق شبين بركة السبع 


وفى مركز ومدينة بركة السبع ، تمت متابعة أعمال قطع الفرمة بمتفرعات شارع طريق شبين الكوم/ ببركة السبع كونه طريق حيوى وهام، وتم التنبيه على الشركة المنفذة للأعمال بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

 

متابعات لتوصيل  أعمال الصرف الصحي بقري كفر هلال وطوخ طنبشا ببركة السبع 



في إطار خطة محافظة المنوفية بالارتقاء ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع الصرف الصحي وتوصيل الخدمة  للمناطق الحرومة  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  وتغيير واقعهم إلى الأفضل .


تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي  لأعمال توصيل خدمة الصرف الصالصحيى قري كفر هلال وطوخ طنبشا ببركة السبع ، لتسريع معدلات الآداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ،  حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أنه تم البدء الفعلي لحفر الوصلات المنزلية  بقرية كفر هلال ، بالإضافة إلى استمرار أعمال الحفر بخط طرد الحلامشة بكفر نفرة ،وجارى مد خطوط الصرف المنزلية بقرية طوخ طنبشا ، وذلك استجابة لمطلب الأهالي وضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  كونها تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر .


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية لتذليل كافة العقبات والإسراع  في  تنفيذ الأعمال لتحقيق إنجازات مرضية على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية حياة كريمه أعمال رصف الطرق خطوط الفايبر بالشهداء أعمال الخطة الاستثمارية

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