"تضامن المنوفية" تتسلم 3542 سلة غذاء من "الأوقاف" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن بالمنوفية عن استلام 3542 سلة غذاء من الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مركز أشمون، في ظل اهتمام الدولة بالقطاع الاجتماعي، ورعاية الأيتام والفقراء.

تضامن المنوفية تتسلم 3542 سلة غذاء من الأوقاف استعدادا لبدء التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة أشمون الاجتماعية بحضور اللجنة الثلاثية الممثلة في رئيس مدينة أشمون، ومدير إدارة التضامن ومدير إدارة الأوقاف، أنه تم استلام 3542 سلة غذاء من الأوقاف استعدادا لبدء التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وعلى صعيد آخر استمرت فعاليات برنامج مودة بالمنوفية، وجرى عقد اللقاء الثاني من الخطة السنوية الثانية من البرنامج الرئاسي مودة برعاية الدكتورة نيفين القباج واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإشراف محمد جمعة وكيل الوزارة،

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جرى عقد اللقاء بحضور 32 كابلز وجرى عقد اللقاء بقاعة جمعية سنابل الأمل بقرية أبشيش مركز الباجور ومشاركة فعالة في الأعداد والتنفيذ من سحر صلاح مدير إدارة الباجور الاجتماعية وفريق عملها من رؤساء أقسام الإدارة والرائدات الاجتماعيات.