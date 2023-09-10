في 2616 مدرسة.. محافظ المنوفية يتابع استعدادات مديرية التعليم للعام الدراسي الجديد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023- 2024، ومدى جاهزية المدارس وكافة المرافق بالإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

تجهيز 2616 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بطاقة 24243 فصلا دراسيا

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إلى أنه تم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة بإجمالي 2616 مدرسة، بمختلف المراحل التعليمية وبطاقة 24 ألف و 243 فصل دراسي لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، وكذا متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية وتفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على استقرار المدارس الثانوية ومعلمي الصفوف الأولي، والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبيل بداية العام الدراسي .

محافظ المنوفية يوجه بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد



ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد ، ومتابعة إجراءات إستلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق الحيوية بها والتأكد من الانتهاء من كافة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد تمهيداً لبدء العام الدراسى الجديد ، وكذا التأكد من الانتهاء من إجراءات الصيانة اللازمة بباقي المدارس وفقاً للاشتراطات الفنية والمعايير الصحية حفاظاً على صحة الطلاب.

فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات و إزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة و الحالة العامة، و منع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب و انتظام سير العملية التعليمية .