السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 68 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم من شوارع المنوفية خلال شهر

أعمال رفع المخلفات
أعمال رفع المخلفات

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه انتهي خلال شهر أغسطس الماضي من من رفع 67 ألف و909 أطنان من مخلفات القمامة ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك وفق تقرير تلقاه المحافظ من إدارة شئون البيئة بشأن متابعة أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للإرتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة.

متابعه دورية للأعمال ل رفع التراكمات بجميع أنحاء المحافظة 

 وتابع محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع فى المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، موجهاً بالاستمرار في شن حملات النظافة المكثفة للتأكد من رفع كافة التراكمات أولا بأول، مع مراجعة عقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية، مشيراً إلى أن هناك متابعات مستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة.

محافظ المنوفية يناشد المواطنين بالتعاون مع الاجهزه التنفيذيه

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة و قطاع تحسين البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

 كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة الدورية والمستمرة لمنافذ بيع السلع لضمان جودتها ووصول أفضل خدمه للمواطن. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية رفع المخلفات تراكمات ونواتج الهدم رفع 68طن تراكمات قمامة

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