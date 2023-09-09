السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحدث جهاز قسطرة لعلاج جلطات المخ والقلب يصل مستشفيات جامعة المنوفية

جهاز قسطرة جديد
جهاز قسطرة جديد

وصل أحدث جهاز قسطرة لعلاج جلطات المخ والقلب لمستشفيات جامعة المنوفية والذي يعد نقلة نوعية وخدمية، داخل صرح المستشفيات الجامعية، ومطلب للأطباء العاملين في هذا المجال للتعامل مع الحالات.

وأجرى الدكتور محمد النعماني، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تعلية مبنى مستشفى الطوارئ، والحالات الحرجة، بحضور الدكتور محمد صبري عمار، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وحدة قسطرة متعددة الاستخدامات 

وأوضح الدكتور محمد النعماني، أن الجولة شملت متابعة أعمال التحديث بالدور الثالث بمستشفى الطوارئ والمخصص لإنشاء وحدة القسطرة متعددة الاستخدامات، وكذلك أعمال التحديث والتطوير بالدور الرابع والجاري تجهيزه لإنشاء معمل الباثولوجي وفقًا لأحدث التقنيات ووفقًا لمعايير الجودة.

وأشرف عميد كلية الطب جامعة المنوفية، عمليات توريد جهاز قسطرة موديل Azurion 7 M20 متعدد الاستخدامات، وهو أحدث جهاز من نوعه وفقًا لأحدث التقنيات ويُستخدم في العلاج السريع والطارئ لحالات جلطات المخ، جلطات القلب، جلطات الشرايين.

وتم تخصيص مكان تواجد جهاز القسطرة بالدور الثالث بمستشفى الطوارئ ليكون بجوار وحدة السكتة الدماغية وكذلك وحدة الرعاية المركزة للقلب والجراحة.

حضر الجولة الدكتورة آثار لاشين، مدير مستشفى الطوارئ، وماهر مرقس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد فارس، مدير الأمن الداخلي، ومحمد زكريا، المشرف بالإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية.

مستشفيات جامعة المنوفية جامعة المنوفية أحدث جهاز القسطرة القلب وعلاج جلطات المخ مبنى الطواري بمستشفى الجامعة العلاج السريع للجلطات

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