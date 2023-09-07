الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القومى للمرأة" يدشن مبادرة "تحويشة فى البنك" لدعم سيدات المنوفية

جانب من تدشين المبادره
جانب من تدشين المبادره بشما

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، فعاليات مبادرة "تحويشة في البنك" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بقرية شما بمركز أشمون، وذلك وسط إقبال شديد من السيدات بقرى المركز.

يأتي ذلك في إطار مشروع "تحويشة" لدعم سيدات مصر فى القرى المصرية وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

نقلة نوعية 

ووجّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن المبادرة بمثابة نقلة نوعية لآلية عمل مجموعات الادخار والإقراض وتحويلها إلى آلية رقمية، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى، وذلك من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالشمول المالي والرقمي للمرأة المصرية بالقرى الريفية وإدماجها في المنظومة المصرفية الرسمية، ودعم إقامة مشروعات صغيرة لتوفير "حياة كريمة" لهن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظة المنوفية المجلس القومي للمرأة مبادرة تحويشة الشمول المالي للمراه الريفيه دعم المراءه الرقمي

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