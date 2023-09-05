محافظ المنوفية يوجه بتخصيص قطعة أرض غير مستغلة لعيادات التأمين الصحى

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، أعمال الرصف والتطوير بطريق 16العراقية / زاوية الناعورة بطول 25 كم وبتكلفة 125 مليون جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم الدعم اللازم كونه طريقا حيويا وهاما، يرافقه نائبه محمد موسى، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكو، وهناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، المهندس محمد شاهين، مدير إدارة صيانة المنوفية بهيئة الطرق والكبارى.

يأتى هذا فى ضوء الخطة الشاملة للنهوض بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وخلق محاور مرورية جديدة تسهم فى الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

شرح تفصيلى عن مشروعات تطوير الطرق بالمنوفية

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع والذى يتم تنفيذه بداية من بحر سيف / شبراباص / العراقية / مروراً بزاوية الناعورة وجزيرة الحجر وحتى عمروس بمركز الشهداء، حيث تم الانتهاء من تركيب بلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطول 20 كم، وجار توصيل خدمة الغاز الطبيعى بباقى الطريق تمهيداً لاستكمال أعمال الرصف.

وأكد المحافظ أهمية توحيد الجهود للانتهاء من الأعمال المقررة بالطريق وفق التوقيتات الزمنية المحددة نظراً لأهمية الطريق كونه يربط مراكز شبين الكوم وتلا ومنوف والسادات مما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات المرورية بالمنطقة.

وفي سياق متصل، وانطلاقاً من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2020 وأهداف التنمية المستدامة، تفقد محافظ المنوفية مقر الوحدة الفنية للمركبات (جراج المحافظة) بحى غرب شبين الكوم لبحث إمكانية الاستغلال الأمثل وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، موجهاً باتخاذ إجراءات الطرح كمشروع استثماري لإقامة أنشطة تجارية وإدارية بما يعود بالنفع العام.

كما تفقد المحافظ، قطعة أرض فضاء على مساحة تزيد عن 1000 متر (أمام جراج المحافظة) لطرحها أمام المستثمرين كمحطة تموين سيارات ومحال تجارية نظراً لموقعها المتميز والحيوى، فيما تم تفقد قطعة أرض فضاء أمام عمارات الماي.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيصها لإقامة عيادات طبية تابعة للتأمين الصحى لضمان التوسع فى تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة لأبناء المحافظة.

وقال أبوليمون إن المحافظة تبنت خطة طموحة واتخذت إجراءات جادة لطرح عدد من قطع الأراضى كفرص استثمارية بنظام حق الانتفاع، ومنها قطعة أرض مقام عليها مبنى الجمعية الاستهلاكية بمدينة أشمون، وقطعة الارض المبنى القديم بموقف تلا / عبود، لافتاً إلى الهدف من طرح تلك الأصول غير المستغلة تحقيق تنمية اقتصادية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة من عائد استغلال هذه الأصول ودفع حركة الاستثمار، فضلا عن توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة تسهم فى النهوض بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين.