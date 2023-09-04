الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يسلم كراسى متحركة ومساعدات مالية وعينية لذوى الهمم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 سلم صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 10 كراسي متحركة ومساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم من أبناء المحافظة لمساعدتهم علي ممارسة حياتهم اليومية بسهولة وتوفير متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

 

محافظ المنوفية يوجه بتوفير مكان للعلاج المائي لشاب من ذوي الهمم وتوفير فرصة عمل له


كما استمع المحافظ إلى شاب من ذوى الهمم بناحية حى غرب شبين الكوم  يلتمس توفير مكان مؤهل لعمل جلسات علاج مائي مراعاة لظروفه الصحية، وعلى الفور وافق المحافظ على استخدام حمام سباحة مركز شباب ميت خاقان وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لمساعدته على العلاج والتماثل للشفاء، كما كلف المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بلقاء المحافظ موجهين الشكر له على رعايته الكاملة لذوى الهمم وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى السياق، واصل محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها فى ضوء اللوائح والقوانين، حيث وافق المحافظ على طلب معلمة بمدرسة كفر السوالمية الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الشهداء التعليمية تلتمس بقائها بالمدرسة واستثنائها من النقل خارج المدرسة مراعاة لظروفها الصحية الخاصة. 

محافظ المنوفية يكلف مدرية الشؤون الصحية بقبول طالبه بمدرسة التمريض بالشهداء 

 

وكلف مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة بناحية الشهداء تلتمس الموافقة على قبول ابنتها ضمن المتقدمين إلى مدرسة التمريض بالشهداء، والعرض عليه.
فيما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بفحص شكوي (فني تشغيل) بأحد فروع الشركة، يعول طفل كفيف ويلتمس نقله إلى شبكة مياه فرع شبين الكوم نظراً لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

 

محافظ المنوفية يوافق على انتداب موظفه من ذوي الهمم


كما وافق المحافظ على طلب إخصائية تمويل بمديرية الشئون الاجتماعية بشبين الكوم من ذوى الهمم مقيمة بقرية منشأة شنوان وتلتمس انتدابها للعمل بمحل إقامتها فى الجمعية الزراعية بمنشأة شنوان مراعاة لظروفها الصحية الصعبة، وأحال المحافظ طلب مواطن بناحية تلوانة مركز الباجور يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على إيجاد مصدر رزق ثابت وتحمل أعباء المعيشة إلى إدارة تشغيل الشباب لاتخاذ اللازم، والعرض عليه.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية لقاء انساني لقاء يومي للمواطنين تسليم كراسي متحركه ومساعدات ماليه

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