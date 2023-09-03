محافظ المنوفية يبحث تعظيم الاستفادة من أصول أتوبيس وسط وغرب الدلتا غير المستغلة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد شركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك وآليات استغلال الأصول غير المستغلة بالشركة لتعظيم الإستفادة منها للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسى للمحافظة، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام.

وأكد محافظ المنوفية حرصه التام على تعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية للنهوض بمنظومة النقل الجماعى وتطوير آلية العمل به من خلال توفير وسائل نقل حضارية تساهم في تسهيل حركة المواطنين بشكل أسرع وآمن، مشيراً إلى أن الدولة تشهد طفرة نوعية في مجالات النقل ورفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بقطاع الطرق لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بحث سبل التعاون بين المحافظة ووفد شركة أتوبيس وسط الدلتا



وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والشركة نحو التوسع في دعم المحافظة بخطوط نقل جديدة تساعد في تقديم خدمات نقل جيدة للمواطنين.

هذا وأعرب وفد شركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا عن سعادتهم بلقاء المحافظ، مثمنين مجهوداته المبذوله ورؤيته الداعمة للنهوض بمختلف القطاعات والاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة .

ولقاء مع مدير شركة غاز مصر الجديد

والتقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المهندس محمد أحمد عبد البر، مدير شركة غاز مصر الجديد، لتهنئته بمهام عمله، متمنياً له دوام التوفيق والدفع بمنظومة العمل بالمشروعات المستهدفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

هذا وتناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزى أشمون والشهداء، فضلا عن استعراض جهود إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة الشاملة نحو تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود.

وأعرب مدير شركة غاز مصر الجديد عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية، مؤكداً على التعاون المثمر والبناء وتقديم كل أوجه الدعم لإنجاز المشروعات لتحقيق تنمية حقيقية شاملة على أرض المحافظة لخدمة المواطن المنوفى.