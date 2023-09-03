الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوافق على صرف مساعدة مالية عاجلة لطفل يعانى من ظروف صحية صعبة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن من ناحية كفر طنبدى يعانى نجله من ظروف صحية واجتماعية صعبة لمساعدته على تلبية متطلبات الحياة المعيشية ونفقات العلاج، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

محافظ المنوفية يوافق على عدة طلبات في اللقاء اليومى بالمواطنين 


كما وافق محافظ المنوفية على الطلب المقدم من مواطنة بفيشا الكبرى مركز منوف تلتمس تقسيط القيمة السعرية لتقنين قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفها الأسرية والاجتماعية الصعبة وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، كما كلف رئيس حى غرب شبين الكوم بمتابعة شكوى مواطنة من شارع جمال عبد الناصر حاصلة على رخصة بناء وتحتاج إلى تمكين لاعتراض أحد الأشخاص ومنعها من البناء، فيما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم فورًا نحو طلب معلمة لغة عربية بمنوف تلتمس نقلها من مدرسة شبرا بلوله إلى مدرسة الشهيد محمد حسني بكفر سنجرج، حيث إنها تعول طفلا من ذوى الهمم والعرض عليه بما تم اتخاذه في هذا الشأن.

محافظ المنوفية يكلف التفتيش والمتابعة بفحص شكاوى المواطنين 


هذا ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية كفور الرمل بقويسنا يلتمس مد مدة التعاقد لقطعة أرض مستأجرة تابعة للوحدة المحلية حتى يتمكن من مزاولة النشاط الخاص به وفقاً للقانون، وكذا النزول الميداني فورًا لفحص شكوى مواطن يتضرر من واقعة شبهة تزوير وتواطئ في أحد ملفات التصالح على مخالفات البناء والعرض فوراً.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية اللقاء اليومى للمواطنين نقل موظفه التوجيه بعلاج طفل

مواد متعلقة

تضامن المنوفية: تسجيل 1116 فصل محو أمية خلال يوليو وأغسطس

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لطرق شبين الكوم والشهداء

الأكثر قراءة

قطعت شرايينها.. التحقيق فى قتل سيدة بناتها خنقًا فى الشرقية

حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أسيوط تشارك في البرنامج التدريبي لتقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي والحياة المائية لبحيرة قارون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)