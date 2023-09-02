السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامن المنوفية: تسجيل 1116 فصل محو أمية خلال يوليو وأغسطس

وكيل تضامن المنوفية
وكيل تضامن المنوفية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، عن اختبار 2000 شخص، ضمن مبادرة محو الأمية وتعليم الكبار وفي انتظار نتائجهم وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بالمبادرة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقام محمد محمود جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، بعقد لقاء مع سحر سويلم، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة المنوفية، بحضور سوزي صبحي مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية ومنسق المبادرة بمحافظة المنوفية، وخالد الجزار، مدير الشئون القانونية بالمديرية، لمناقشة سبل التعاون.

تحرر 4326 دارسًا

وبدأ الاجتماع بتهنئة وفد التضامن مدير فرع هيئة تعليم الكبار الجديدة بمناسبة توليها منصبها، كما تناول اللقاء تفعيل سبل التعاون بين الجهتين، والذي أثمر خلال الفترة السابقة عن تحرر 4326 دارسًا من مستفيدي تكافل وكرامة وغيرهم، كما تم عقد اختبارات تجاوزت الـ 2000 دارس في انتظار نتيجة الاختبارات.

تسجيل 1116 فصل محو أمية بالمنوفية

وأضاف مدير مديرية التضامن بالمنوفية، أنه تم  تسجيل عدد 1116 فصلًا خلال شهري يوليو وأغسطس، وجار استكمال تسجيل فصول جديدة خلال شهر سبتمبر على أن يتم اختبارهم في أول أكتوبر المقبل، في إطار سعي الدولة للقضاء على الأمية بين المواطنين.

محافظة المنوفية الهيئه العامه لمحو الأمية وتعليم الكبار اختبارات ل200دارس افتتاح فصول محو الأمية افتتاح 1116فصل جديده لمحو الأمية

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