الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بمسجد سيدى عز الدين بالمنوفية

تكريم 400طالب من
تكريم 400طالب من حفظة كتابه الكريم بالمنوفية

كرمت مديرية الأوقاف التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، ما يزيد على 400 من حفظة القرآن الكريم في البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد سيدي عز الدين في مدينة تلا، وحصل الفائزون على مبالغ مالية تشجيعا في المداومة عليه وذلك بحضور الشيخ ياسر غانم، مدير إدارة تلا، والشيخ هاني عبده إمام وخطيب مسجد سيدي عز الدين بمدينة تلا، والكاتب الصحفى محمد صلاح فودة، والدكتور عبد السلام شرف الدين الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ شريف الطيار مفتش بالأوقاف والشيخ شعبان منتصر مسؤول الدعوة الإلكترونية.

وقال الشيخ ياسر غانم ، مدير إدارة تلا، سعدت معكم بهذا اللقاء المبارك فنحن معكم في بيت الله في ظل القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة له ومنهجا، فكل الأنبياء كانت لهم معجزة أما معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكفل الله بحفظها فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

الشيخ غانم يؤكد على حفظ الله لمصر لحفظ أطفالها القرآن الكريم 

وأضاف غانم: حينما نرى هذه البراعم تحفظ كتاب الله عز وجل هذا الكتاب المعجز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،  بالتهنئة الخاصة تكون لأمة الإسلام التي يحفظ فيها كتاب الله عز وجل ولمصر القرآن التي فيها هذه البراعم وما أكثرها تحفظ كتاب الله، متابعًا: ولذلك أنا متفائل جدًا على مصرنا الغالية لأنه ما دام هذا الكتاب محفوظا في هذه الصدور الصغيرة فإن الله سيبارك هذه الأرض".

يجب اتباع الرقة في تعليم الأطفال على سنة النبي عليه الصلاة والسلام 


وقال الشيخ هاني عبده، إمام وخطيب مسجد سيدي عز الدين بتلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن التعامل مع الأطفال يجب أن يكون في غاية الرقة باتباع أساليب يجب أن نسير عليها، موجهًا الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ زكريا الخطيب وكيل أوقاف المنوفية والشيخ ياسر غانم، مدير إدارة تلا على رعايتهم الأنشطة الثقافية والدعوية في وزارة الأوقاف.

محافظ المنوفية مدرية الأوقاف بالمنوفية تكريم حفظة كتابه الكريم القرآن الكريم 400طالب حافظ للقرآن

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