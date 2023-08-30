تنظم قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بالمنوفية

نظّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وجمعية «الأورمان» قافلة طبية علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على ٧٧ مريضًا ومريضة من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بقريتيِّ كفر عشما وعمروسي بمركز الشهداء، وقرى الروضة وميت فارس وكفرالحمادية بمركز بركة السبع، وقرية سبك الاحد بمركز اشمون، وقريتي المقاطع والمناوهلة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعان مع مستشفى شبين الكوم الجامعي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

فحوصات مجانية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نظمت قافلة طبية أجرت كافة الفحوصات، والأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، إضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنمية القرى وتسلم مشروعات

ولفت «شعبان» إلى أنّ جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية سبق ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل وغير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أنّ الجمعية تقوم بتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.