الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1031 مواطنا خلال قافلة علاجية مجانية في الشهداء بالمنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية  قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس التابعة  لمركز الشهداء، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 26 ، 27 أغسطس الجاري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                                          

10 عيادات بالقافلة المجانية لتقديم كافة الخدمات لأهالي القرية 

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة تضمنت 10 عيادات متخصصة   منها 2 عيادة  باطنة، 2 عيادة  أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1031 مواطنا من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 159 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 96 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 22 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم. 

 كما تم تحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وتم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات ، إرتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية ، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية وتحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية.

محافظة المنوفية مدرية الشؤن الصحية بالمنوفية قوافل الكشف الطبي المجاني بالمنوفية صحة المنوفية قرية عمروس بمركز الشهداء

مواد متعلقة

جامعة المنوفية الأهلية تفتح باب التقديم يدويًا على كل كلياتها

"قوى عاملة المنوفية" تنظم دورات تدريبية لمساعدة الشباب فى الحصول على فرص عمل

"بيطرى المنوفية" يضبط 10 أطنان لحوم فاسدة ومجهولة المصدر ببركة السبع

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

تفاصيل غضب خوان أوسوريو بعد رحيل حسن موسى عن الزمالك

اعترافات صادمة لفتاة أشعلت النار بجسد والدها بأطفيح

مصرع شاب في حادث تصادم وإصابة صديقه فى القليوبية

أسماء مصابى حادث عقار الإسماعيلية المنهار (القصة الكاملة)

مفاجأة بشأن انهيار عقار الإسماعيلية (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب