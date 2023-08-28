الكشف على 1031 مواطنا خلال قافلة علاجية مجانية في الشهداء بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس التابعة لمركز الشهداء، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 26 ، 27 أغسطس الجاري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

10 عيادات بالقافلة المجانية لتقديم كافة الخدمات لأهالي القرية

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة تضمنت 10 عيادات متخصصة منها 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1031 مواطنا من أهالي القرية ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 159 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 96 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 22 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

كما تم تحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وتم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات ، إرتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية ، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية وتحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الصحية.