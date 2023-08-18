الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1530 مواطنا بقافلة طبية في قرية كفر ميت سراج بالمنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

نظَّمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ميت سراج بمركز قويسنا، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتور عماد رمضان، مدير إدارة قويسنا الصحية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                               

وصرَّحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1530) مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (441) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (94) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (24) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد (20) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

من جهته، قدّم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة" بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. 

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