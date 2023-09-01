الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«ألف كتاب خارجي».. مبادرة لدعم طلاب المنوفية قبل انطلاق العام الدراسي

أصحاب المبادرة مع
أصحاب المبادرة مع محررة الدستور

أطلق أهالي قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية  ، مبادرة شبابية ، وذلك لتوفير2000 كتاب خارجي، عقب إطلاق مبادرة توفيرها لمحاربة زيادة الأسعار، ومساعدة الأسر الغير قادرة على توفير احتياجاتها بشكل مجاني كامل.

المبادرة استهدفت محدودي الدخل والايتام 

وقال  سامح الورداني، أحد القائمين على مبادرة توفير الكتب الدراسة الخارجية، على أن المبادرة تم إطلاقها مما يقرب الشهر، وعكف المسؤولين عنها على توفير أقصى استفادة للأسر بشكل مجاني 100% ، لمواجهة الظروف الاقتصادية و رفع ذلك البند من على الأسر سواء كانت محدودة الدخل أو الأيتام أو الذي يعاني من أي ظروف تمنعه من شرائها.

الهدف.. ألف كتاب بمساعدة الاهالي 

وأكد  “الورداني”  أن المبادرة لاقت نجاحا فوق المتوقع، حيث أن المستهدف كان 1000 كتاب فقط ، وتخطى الموزع الأن 2000 كتاب، وللشباب في القرية دور كبير في المبادرة حيث يقوم البعض بفرز الأكتب، وترتيبها حسب الصفوف الدراسية، والبعض الأخر يستقبل الطلاب أو أولياء الأمور، وهناك بعض الأسر يشعرون بالحرج فالكتب تذهب للمنازل ليلا، حفاظا على شعور أولادهم. 

رواج على مواقع التواصل الاجتماعي 

وأطلق “الورداني” المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القرية، وحققت صدى وتعاون كبير من الأهالي والأساتذة والطلاب، وانتشرت المبادرة على صفحات التواصل الاجتماعي و تواصل معه مواطنين من القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات لتقديم الدعم بالكتب وأرسلوها شحن، بالإضافة إلى أهالي القرية والقرى المجاورة.

وتابع الورداني: "الحمد لله استطعنا بفضل الله، وبمساعدة أهالينا في تقديم دعم قوي للأسر الغير قادرة، والأيتام، والأسر التي تعاني من ظروف خاصة، سواء في القرية أو القرى المجاورة، ولا يوجد أحد كان يريد كتاب إلا وأخذه ليستفيد به".

مبادرة الالف كتاب بالمنوفية توزيع كتب مجانية محافظة المنوفية قرية زاوية الناعوره مبادرة لدعم الاسر الفقيره

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين

بدء إنشاء مستشفى الشهداء الجديد في المنوفية باعتماد مالي نصف مليار جنيه

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

خبير اقتصادي: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وجذب مليون زائر

خبير سياحى: مهرجان العلمين نجح فى جذب استثمارات تُقدر بـ17 مليار دولار

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"الوزير" يكشف كواليس أحداث مجلس الوزراء: "قالوا للمتظاهرين اللي هيخرج هنكسر رجله"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال