«ألف كتاب خارجي».. مبادرة لدعم طلاب المنوفية قبل انطلاق العام الدراسي

أطلق أهالي قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية ، مبادرة شبابية ، وذلك لتوفير2000 كتاب خارجي، عقب إطلاق مبادرة توفيرها لمحاربة زيادة الأسعار، ومساعدة الأسر الغير قادرة على توفير احتياجاتها بشكل مجاني كامل.

المبادرة استهدفت محدودي الدخل والايتام

وقال سامح الورداني، أحد القائمين على مبادرة توفير الكتب الدراسة الخارجية، على أن المبادرة تم إطلاقها مما يقرب الشهر، وعكف المسؤولين عنها على توفير أقصى استفادة للأسر بشكل مجاني 100% ، لمواجهة الظروف الاقتصادية و رفع ذلك البند من على الأسر سواء كانت محدودة الدخل أو الأيتام أو الذي يعاني من أي ظروف تمنعه من شرائها.

الهدف.. ألف كتاب بمساعدة الاهالي

وأكد “الورداني” أن المبادرة لاقت نجاحا فوق المتوقع، حيث أن المستهدف كان 1000 كتاب فقط ، وتخطى الموزع الأن 2000 كتاب، وللشباب في القرية دور كبير في المبادرة حيث يقوم البعض بفرز الأكتب، وترتيبها حسب الصفوف الدراسية، والبعض الأخر يستقبل الطلاب أو أولياء الأمور، وهناك بعض الأسر يشعرون بالحرج فالكتب تذهب للمنازل ليلا، حفاظا على شعور أولادهم.

رواج على مواقع التواصل الاجتماعي

وأطلق “الورداني” المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القرية، وحققت صدى وتعاون كبير من الأهالي والأساتذة والطلاب، وانتشرت المبادرة على صفحات التواصل الاجتماعي و تواصل معه مواطنين من القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات لتقديم الدعم بالكتب وأرسلوها شحن، بالإضافة إلى أهالي القرية والقرى المجاورة.

وتابع الورداني: "الحمد لله استطعنا بفضل الله، وبمساعدة أهالينا في تقديم دعم قوي للأسر الغير قادرة، والأيتام، والأسر التي تعاني من ظروف خاصة، سواء في القرية أو القرى المجاورة، ولا يوجد أحد كان يريد كتاب إلا وأخذه ليستفيد به".