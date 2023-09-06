خلال اجتماع لـ"حياة كريمة".. محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء الأعمال

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعه الدورى لمتابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بقرى الريف المصرى، بحضور اللواء خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمحاربين القدماء وضحايا الحرب والمشرف على مشروعات "حياة كريمة" بنطاق المحافظة، ومحمد موسى نائب المحافظ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قطاع الكهرباء، شركة غاز مصر،الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى، وهيئة الطرق بطنطا، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

محافظ المنوفية بوجة بتسريع معدلات الإنجاز بكافة القطاعات

واستعرض اللقاء نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قرى المركزين، والمعوقات التى تحول دون الانتهاء منها، ووجه المحافظ الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء والغاز بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازى للإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقى المشروعات، كما تم استعراض إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات، وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة إنهاء الأعمال كون المبادرة مشروع قومي وحيوي.

استعراض الموقف التنفيذى لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وعقب الاجتماع، ترأس اللواء خالد توفيق اجتماعا تنسيقيا بحضور كافة الجهات المعنية والمختصة التابع لها تنفيذ مشروعات المبادرة، حيث تم استعرض الموقف التنفيذى بكل قطاع على حده ونسب الإنجاز ومنها قطاعات (الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، الزراعة، مشروعات سكن كريم، المجمعات الخدمية والزراع)، موجها الشكر إلى محافظ المنوفية وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة على جهودهم المثمرة في تنفيذ المشروعات ومحاور المبادرة الرئاسية والتي تساهم في تغيير واقع قري الريف المصري.