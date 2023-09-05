الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية": الكشف الطبي على 1652 مواطنا بقرية منشأة أم خنان بـ قويسنا

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت  مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية ، قافلة علاجية مجانية بقرية منشأة أم خنان بمركز قويسنا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                                          

 

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (11) عيادة متخصصة (2) عيادة  باطنة، (2) عيادة  أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد  وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1652) مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (388) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (120) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (28) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل (10) حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات، ارتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه.

 

ومن جهته قدم وكيل الوزارة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة وتم عمل القافلة تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الصحية. 

 

 

مركز قويسنا محافظة المنوفية قرية منشأة أم خنان إدارة مكافحة العدوى القوافل العلاجية بالمنوفية

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