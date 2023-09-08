الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة "صحة المنوفية" تفحص 1438 مواطنًا

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت  مديرية الشئون الصحية التابعة لمحافظة المنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية صراوة بمركز أشمون، استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 6 و7-9-2023.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على (9) عيادات متخصصة، (2) عيادة  باطنة، (2) عيادة  أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

الكشف على 1438مستفيدًا بقافلة قرية صروة على مدار يومين بمركز أشمون 

وأضافت منسق القوافل أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على (1438) مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (157) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (123) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (17) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (11) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات ، إرتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه.

 القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة عيسوى نائب مدير الإدارة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.  

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

 

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