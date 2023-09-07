الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يشهد فعاليات دورة تدريب الإسعافات الأولية للتعامل مع المصابين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية "برامج التوعية بأساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين" بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة للعاملين بالجهاز الإداري، وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية لنشر الوعي الصحي والثقافي لدى العاملين وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عباس، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو إكساب العاملين مهارة الإسعافات الأولية والتي تساعد فى إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، لافتًا إلى أن الإسعافات الأولية هي الرعاية المبدئية التي تقدم للإنسان المصاب بمرض أو الذي تعرض لحادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياته حتى وصول الطبيب أو نقله لأقرب مستشفى لتلقي العلاج. 

أهداف الدورة التدريبية

وتناولت الدورة التدريبية شرحا تفصيليا لكيفية فحص المصاب والتعامل مع الجروح السطحية والعميقة والحروق والجلطة القلبية، وغيرها من الموضوعات.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في إنقاذ حياة إنسان، مقدمًا الشكر والتقدير إلى هيئة الإسعاف؛ لما يبذلونه من جهد في الحفاظ على سلامة المواطنين في كل مكان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية وثقل مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية هيئة الاسعاف دورة تدريبية ديوان عام محافظة المنوفية

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