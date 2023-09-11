صحة المنوفية: الكشف على 1578 مواطنا من أهالي قرية كفر داود بالمجان

نظمت مديرية الشئون الصحية التابعة لمحافظة المنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر داود بمركز السادات، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 9, 10/ 9 / 2023 م.

10 تخصصات مجانية بالعيادات في القافلة المجانية

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال ، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أنف وأذن وحنجرة وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

الكشف على 1578 مواطنا من أهالي قرية كفر داود بالمجان

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1578) مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (216) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (110) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (22) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (11) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يقدم الشكر للفرق الطبية المتطوعة

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.

وكان قد تم عمل القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.