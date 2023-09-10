محافظ المنوفية يوافق على إنشاء مدرسة بقرية أبوعوالى فى أشمون

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن الموافقة على إنشاء مدرسة جديدة بقرية أبوعوالي التابعة لمركز أشمون، وذلك لحاجة أهالي القرية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتوسع في إنشاء المدارس بكل القرى وتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الكثافة في المدارس الحالية.

إنشاء مدرسة بقرية أبوعوالي بأشمون

وجاء نص موافقة محافظ المنوفية، على إنشاء مدرسة جديدة في قرية أبوعوالي التابعة لمركز أشمون، بعد الاطلاع - على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية، على كتاب السيد وزير الزراعة رقم 336 بتاريخ 28/2/2023 بالموافقة على إقامة المشروع بطلب تخصيص قطعة أرض بناحية عزبة الإصلاح التابعة لقرية أبوعوالي مركز أشمون بمساحة 2600م2.

واستكمال قرار المحافظ؛ على طلب تخصيص بالقطعة رقم 367 من 214 إلى 210 بحوض المريس نمرة 2 جزاير فصل أول لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، لإقامة مدرسة عليها المؤشر عليه منا إلى إدارة المجالس لاستصدار قرار التخصيص، وبناءً على ما رأيناه للصالح العام:

المادة الأولى:

تخصص قطعة أرض تقع خارج الحي العمراني بمساحة 2600 م2 بالقطعة رقم 267 من 214 من 210 بحوض المريس نمرة 2 جزاير فصد أول بعزبة الإصلاح - قرية أبوعوالي - مركز أشمون لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بالمجان لإقامة مدرسها عليها في الحدود التالية، الحد القبلي طريق ترابي، الحد الغربي أرض زراعية ورثة كمال عبدالعزيز عيسى، الحد البحري منطقة سكن ثم مبان سكنية، الحد الشرقي طريق ترابي.

المادة الثانية:

يحظر على الجهة التي تم التخصيص لصالحها التصرف فى المساحة المشار إليها للغير بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو الرهن أو البدل، وفى حالة استغناء الجهة عن الموقع أو انتقالها إلى مكان آخر تؤول الأرض بما عليها إلى الوحدة المحلية وفي حالة مخالفة ما تقدم يلغي التخصيص.

المادة الثالثة:

على الجهة القائمة بالتنفيذ عدم البدء في إقامة أي إنشاءات على المساحة المشار إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة وفقًا للقانون.

المادة الرابعة:

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.