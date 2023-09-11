الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: غلق 7 مخابز بلدية لمخالفتها الاشتراطات واللوائح

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 7 مخابز بلدية بضواحي المحافظة لمدة تتراوح بين  شهر الى شهرين كعقوبة إدارية على مخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (37) ،(38) لسنة 2020 ، (30) لسنة 2017.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة  انتظام سير العمل بنطاق المحافظة .

غلق 6 مخابز بلدية بالباجور ومنوف وقويسنا

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم غلق 6 مخابز بلدية بنواحي “جروان واسطنها ومسجد الخضر بالباجور، وكفر شحاته بتلا،وكفر المنشى بقويسنا، وبندر منوف” وذلك لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، كما تم غلق مخبز بلدى بناحية الشهيد فكرى بمركز بركة السبع لمدة شهرين لوجود ماكينات صرف الخبز خارج نطاق المخبز.

رقابة تموينية مُشددة على الأسواق 

من جانبه، قاد المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية  متنوعة بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 184 محضر تمويني تنوع ما بين 97 محضر مخالفات مخابز، 87 محضر أسواق.

وأشار “الجمال” إلى أن أبرز القضايا  التى تم ضبطها ،تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية مركز قويسنا لحيازته كمية قدرها 19 كجم  لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل تجارة مواد غذائية بشارع شاهين بمركز منوف لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها طن زيت طعام مجهول المصدر وبدون مستندات .

وشدد محافظ  المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

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