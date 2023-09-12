الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعداداً لـ"COP 28".. محافظ المنوفية يتابع تقييم المشروعات الخضراء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ترأس اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً باللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة خلال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار الاستعدادات لمشاركة المنوفية بفعاليات مؤتمر المناخ القادم (COP 28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلى أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، الاتصالات، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة.

استمرار لجنة المشروعات حتى 21سبتمبر الجاري


وتابع محافظ المنوفية أداء عمل اللجنة التنفيذية في إختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم والتي تستمر عملها حتي  21 سبتمبر الجاري، حيث جاري تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لعدة معايير أهمها “المكون الأخضر ، المكون التكنولوجي الذكي”، مؤكدا تذليل كل المعوقات أمام أعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

استعراض 154من  المشروعات المقدمه للتأكد من استيفاؤها الشروط 


وجرى استعراض عدد من نماذج المشروعات المتقدمة للوقوف على مدى استيفائها للمعايير والاشتراطات، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 154 مشروعاً متنوعاً تضم فئات المبادرة الست "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

محافظ المنوفية يقدم الدعم الكامل لمبادرة المشروعات الخضراء 

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ إنطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

المنوفية COP28 المشروعات المشاركه المبادره الخضراء محافظة المنوفية

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