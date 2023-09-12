محافظ المنوفية يتابع تشطيبات مجمع مواقف أشمون النموذجي

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، في ضوء العمل على الخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية.

ورصدت محافظة المنوفية بالمتابعة الدورية والميدانية جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون في متابعة أعمال التشطيبات النهائية بمجمع المواقف النموذجى بنسبة تنفيذ تزيد عن 94%.

محافظ المنوفية يتابع تركيب الإنترلوك وقطع الفورم وأعمال تطوير مركزي الشهداء وأشمون

كما تم متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الشهداء بمدينة أشمون بداية من مسجد أبو طرطور وحتي تقاطع شارع محمد محسن حمد بطول حوالي 700 م، واستكمال أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد بداية من تمثال الحصان وحتى كوبري القنطرة بإجمالى أطوال 2800م.

وفي مركز الشهداء، تم متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بامتداد شارع الكنيسة أحد متفرعات شارع ترعة الغزالية ، فضلا عن قطع الفرمة وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق بشارع عزيز طبانة بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300 م، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية الجديدة.

محافظ المنوفية يتابع تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة المؤسسة ببركة السبع

هذا وتم متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة المؤسسة بمركز بركة السبع للإرتقاء بالمظهر العام كونه طريق حيوي وهام، وكذا متابعة أعمال توسعة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة بشارع بورسعيد بمركز الباجور تمهيداً للرصف.

وعلى صعيد آخر، كان شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، كما أكد ضرورة المرور على منافذ بيع السلع.