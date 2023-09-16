محافظ المنوفية يسلم 150 أسرة مساعدات مالية وكراسى متحركة

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ100 أسرة أولى بالرعاية إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.



محافظ المنوفية يلبى رغبة إحدى فتيات مؤسسة البنات

وفى استجابة فورية من محافظ المنوفية لتلبية رغبة إحدى فتيات مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بحي غرب شبين الكوم ، أشار المحافظ إلى أنه تم شراء بعض مستلزمات الزواج لإتمام عرس زواجها، مقدماً تهانيه القلبية، ومتمنياً لها حياة سعيدة.

محافظ المنوفية يلتقى 50حالة إنسانية ويوجه بحل شكاواهم

ولتلبية مطالب عدد من الحالات الإنسانية، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بعدد 50 حالة مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لحل شكواهم والتعرف على مطالبهم وبحضور مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل وممثلي مديرية التموين، واستمع المحافظ لكل مطالب المواطنين ووجه الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه.

محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية



وفي أجواء يسودها الفرحة والسرور، قام محافظ المنوفية بتوزيع مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية وبطانيات على الأسر، مراعياً لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، وقدّم المحافظ خالص تهانيه القلبية للأسر بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنياً دوام التقدم والرقي لمصرنا الحبيبة، كما أصدر توجيهات مشددة للأجهزة التنفيذية بعقد لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية لها.

خلال اللقاء، أمر المحافظ بصرف 8 كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم في قرى كوم الضبع وكفر العجايزة ودراجيل ودنشواي وشنوان، مراعياً لظروفهم الصحية والمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

كما استمع محافظ المنوفية لعدد من الحالات المرضية، واستجابة لمناشدة مواطن في بركة السبع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمر على الفور بتقديم الرعاية الطبية العاجلة لثلاثة أطفال يعانون ظروفا صحية صعبة، كلف وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع الأسرة وتحويل 5 حالات إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم ومستشفى الشهداء لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وكذلك تحويل 5 حالات أخرى إلى التأمين الصحي لتسهيل إجراءات صرف العلاج على نفقة الدولة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لحالات مرضية بالمستشفى التعليمي.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيستمر في تقديم كافة أوجه الدعم.