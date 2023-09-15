شوهها ومزق جسدها قبل زفافها بشهرين.. "لص المنوفية" سرق "فرحة جهاد"

أثارث قصة جهاد رمضان زيان ابنة قرية سلامون بالمنوفية، حالة من الحزن بين أهالي المحافظة، بسبب اعتداء لص عليها عليها أثناء محاولتها مقاومته لمنعه من سرقة منزلهم، وينتهي الأمر بطعنتي سكين في رقبتها وصدرها وثقف في القصبة الهوائية، واستقرت في العناية المركزة لحالتها الحرجة بعد إجراء عدة عمليات جراحية.

فرحها بعد شهرين وحافظة لكتاب الله وتعلمه لأطفال القرية

وكشفت أمل رمضان، شقيقة المجني عليها، أن شقيقتها جهاد تبلغ من العمر ٢٧ سنة، خريجة كلية درسات إسلامية قسم حديث وحافظة للقرآن الكريم، وتحفظ لأطفال القرية، وكان من المقرر إقامة زفافها بعد شهرين، ولكنها الآن بين يدي الله تصارع الموت دون ذنب.

وقالت شقيقة المجني عليها، إن أحداث الواقعة بدأت فجر الثلاثاء الماضي بعدما ذهب أهلها إلى السوق كالمعتاد، وبدأت جهاد كالمعتاد في إخراج “نول الحصى” أمام المنزل بعد صلاة الفجر لعمل أسرتها بصناعة "الحصر"، وعند دخولها لـ"منور المنزل" لإحضار بعض المستلزمات تفاجأت بشخص انهال على رأسها ورقبتها بالطعنات، انتهت بـ8 طعنات في الرقبة والوجه والصدر، وخلفت جرحا نافذا في القصبة الهوائية، وأصابت القلب وشوهت الوجه.

الأمن يبدأ التحرك ويقبض على الجاني

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بورود بلاغ بااستقبال مستشفى الشهداء لفتاه مصابة إصابات متفرقه بالرقبة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم كريم الضبع، رئيس مباحث المركز، وتمكن من القبض على المتهم “ح، ع، أ، ا" البالغ من العمر 20 عاما، واعترف بارتكاب الواقعة، وأصدرت النيابة قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في الحادث.

وطالبت أسرة جهاد القصاص العادل من المتهم والدعاء لها للخروج من أزمتها والشفاء العاجل لها.