"الداخلية" تكشف ملابسات جريمة قنا.. وقتل "كلب المنوفية" بعد تعذيبه

نجحت أجهزة الأمن في كشف عدد من القضايا، بدايته ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا من أحد المستشفيات باستقبال عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش"، وشقيقه "مصاب بجرح قطعي - مقيمين بدائرة القسم"، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم (عامل، ونجله مقيمان بذات الناحية)، وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وقيام الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح الناري المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل كلب بعد سحله

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (عامل بمخبز، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل نظافة، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدي على الكلب الخاص به وقتله من خلال ربطه من رقبته بحبل وسحبه على عمود إنارة حتى فارق الحياة وإلقائه بترعة (قدم مقطع فيديو يوثق ذلك).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لقيام الكلب بالهجوم على أحد الأغنام الخاصة به فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عصابة السلام

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين كرهًا عنهم باستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما وضبط (5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جرائم السرقات، وارتكاب (4) وقائع سرقة مختلفة، وبيعهم المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر - مفك) واعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بمحل الضبط باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، واعترف بقيامه بسرقة بطارية سيارة أخرى حال توقفها أمام العقار محل سكنه.