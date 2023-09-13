تعميم نشرة بمواصفات شاب لقى مصرعه دهسا أسفل قطار بقنا للتعرف عليه

أمرت نيابة أبو تشت بمحافظة قنا بنشر صورة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار وتعميم نشرة بمواصفاته داخل أقسام ومراكز الشرطة؛ للتعرف على هويته والوصول لذويه لتسليمهم جثمانه.

ولقي شاب مصرعه أمس الثلاثاء، أسفل عجلات قطار، بمزلقان أبوشوشة بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقي بلاغ بالواقعة

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب في حادث قطار بمزلقان أبوشوشة بمركز أبوتشت، وتبين مصرع شاب مجهول الهوية، في الثلاثينات من عمره، بعدما صدمه قطار بالمنزلقان.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

مصدر يوضح عقوبة القتل الخطأ

وأوضح مصدر قانوني أن المادة 238، من قانون العقوبات نصت على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

كما نصت على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.