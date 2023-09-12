الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بجرعة مخدرات زائدة فى الهرم

جثة
جثة

صرحت نيابة الهرم الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعاطيه كمية من المواد المخدرة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، حيث لقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة فى الهرم.

 

تحريات رجال مباحث الهرم

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل تلقي البلاغ و انتقال رجال المباحث

وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في الهرم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة أمر بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

التصريح التصريح بدفن جثة جرعة مخدرات زائدة الهرم

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