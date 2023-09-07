التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه غرقا إثر سقوط سيارته بترعة الإسماعيلية

صرحت نيابة مشتول بالشرقية بدفن جثة شخص لقي مصرعه غرقا إثر سقوط سيارته الملاكي داخل ترعة الإسماعيلية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية جثة أحد الأشخاص في العقد الرابع من عمره، لقى مصرعه غرقا، بينما تم إنقاذ زوجته وابنته إثر سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز مشتول السوق.



تلقي بلاغ الواقعة

كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة الإسماعيلية.



فحص البلاغ

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب فى انقلاب السيارة وسقوطها في ترعة الإسماعيلية، ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة.

و تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مشتول السوق المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

مصرع مزارع خلال مشاجرة بالإسماعيلية

كما لقى مزارع مقيم بقرية عين غصين بالإسماعيلية مصرعه فى مشاجرة نشبت بينه وبين 3 آخرين، بسبب خلافات عائلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة فى قرية عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية.

بانتقال رجال المباحث إلى مكان المشاجرة تبين حدوث مشاجرة بين كل من "أحمد. ح.ع"، 40 عاما مزارع متوفى طرف أول، وكل من "أحمد.م.ح"42 عاما مزارع، وإبراهيم.م.ح 30 عاما مزارع، وإبراهيم.ال.ا 26 عاما مزارع طرف ثان، جميعهم مقيمون فى عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية.