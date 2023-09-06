الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق 3 شباب في الإسكندرية

غرق
غرق

غرق 3 شباب في مياه شاطئ الزهور المجاور لشاطئ النخيل غرب الإسكندرية.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثمانين فيما يجري البحث عن الثالث أمام الحاجز الأول شارع 15 بشاطئ النخيل بعد أن جرفته الرياح من مكان غرقه بشاطئ الزهور.

بلاغ من مسؤولي الشاطئ 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومسؤولي شواطئ العجمي، بغرق 3 أشخاص بشاطئ الزهور في تمام الساعة السادسة وربع صباحاً.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول بصحبة قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، وتبين غرق كل من أسامة عبد السلام 20 سنة، وتم انتشاله بواسطة غطاسي الشاطئ بعد نصف ساعة من غرقه، وعبد الرحيم عصام الدين، 26 سنة، وتم انتشاله الساعة 9.15، فيما تم انتشال حسام الدين يوسف، 23 سنة، بعد غرقة بساعات بواسطة الإنقاذ النهري بشاطئ النخيل أمام حاجز الأول بشارع 15، تم تحرر محضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتسليم الجثامين لذويهم بعد إنهاء إجراءات التصريح بدفن الجثث.

شاطئ الزهور الإسكندرية شاطئ النخيل مدير امن الإسكندرية شواطئ العجمي شرطة العامرية اول

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